Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело 3 подростков, зверски избивших мужчину у магазина в Волгограде

Уголовное дело возбудили по двум статьям. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Дело о зверском избиении тремя подростками 34-летнего мужчины возле магазина в Красноармейском районе Волгограда взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Руководитель регионального следственного управления доложит главе ведомства о ходе расследования о нападении магазинных воришек на свидетеля неудачной кражи, который сделал им замечания и получил тяжелые увечья, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СКР.

- Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - рассказали в центральном аппарате ведомства.

Напомним, за замечание трое подростков 14, 15 и 16 лет повалили на землю и жестоко избили взрослого мужчину. Били, словно звери, ногами и руками голове и в живот, лупили резиновой киянкой (молотком) по коленным чашечкам. Жестокость несовершеннолетних отморозков обернулась тяжелым вредом здоровью. Сейчас мужчина в больнице, а на подростков возбудили уголовное дело. Они ответят и за избиение, и за неудавшийся групповой грабеж магазина.

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