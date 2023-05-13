Магазинные воришки жестоко избили мужчину за замечание: в Волгограде возбудили уголовное дело на трех подростков

Подростки били жестоко, словно озверели. Скрин видео

В Волгограде 13 мая следователи возбудили уголовное дело по двум статьям на троих подростков, которые накануне повалили на землю и жестоко избили ногами по голове и киянкой по коленям 34-летнего мужчину, сделавшему им замечание на пороге магазина после неудавшейся кражи. 14, 15 и 16-летних подростков подозревают в покушении на грабеж группой лиц и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону.

- Потерпевший находится в медучреждении. Нанесенные ему повреждения квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью, - рассказали следователи об избитом подростками волгоградце.

По версии следствия, около 4 часов 12 мая трое несовершеннолетних отморозков в Красноармейском районе Волгограда решили провернуть кражу в магазине. В «Покупочке» на улице Вучетича они набрали в корзину товаров на 400 рублей. После один из подростков пошел на кассу, не собираясь платить за покупки. Как только продавец сложил все в пакет, 14-летний выхватил его и пытался убежать. Но пакет порвался, сворованное посыпалось на пол.

Свидетелем этой сцены и стал 34-летний волгоградец. Когда подростки бросились на утек из магазина, он сделал им замечание. А трое подростков накинулись на него. Они повалили его и стали бить лежачего руками и ногами в живот и по голове, лупили резиновой строительной киянкой по коленным чашечкам. Били жестоко, словно озверели. После убежали. Все это засняли на видео очевидцы, которые были в магазине.

Расследование продолжается.