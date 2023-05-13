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Происшествия13 мая 2023 15:24

Магазинные воришки жестоко избили мужчину за замечание: в Волгограде возбудили уголовное дело на трех подростков

В Волгограде СКР возбудил дело на троих подростков, которые за замечание жестоко избили мужчину
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Подростки били жестоко, словно озверели. Скрин видео

Подростки били жестоко, словно озверели. Скрин видео

В Волгограде 13 мая следователи возбудили уголовное дело по двум статьям на троих подростков, которые накануне повалили на землю и жестоко избили ногами по голове и киянкой по коленям 34-летнего мужчину, сделавшему им замечание на пороге магазина после неудавшейся кражи. 14, 15 и 16-летних подростков подозревают в покушении на грабеж группой лиц и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону.

- Потерпевший находится в медучреждении. Нанесенные ему повреждения квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью, - рассказали следователи об избитом подростками волгоградце.

По версии следствия, около 4 часов 12 мая трое несовершеннолетних отморозков в Красноармейском районе Волгограда решили провернуть кражу в магазине. В «Покупочке» на улице Вучетича они набрали в корзину товаров на 400 рублей. После один из подростков пошел на кассу, не собираясь платить за покупки. Как только продавец сложил все в пакет, 14-летний выхватил его и пытался убежать. Но пакет порвался, сворованное посыпалось на пол.

Свидетелем этой сцены и стал 34-летний волгоградец. Когда подростки бросились на утек из магазина, он сделал им замечание. А трое подростков накинулись на него. Они повалили его и стали бить лежачего руками и ногами в живот и по голове, лупили резиновой строительной киянкой по коленным чашечкам. Били жестоко, словно озверели. После убежали. Все это засняли на видео очевидцы, которые были в магазине.

Расследование продолжается.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ