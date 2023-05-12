Били по коленным чашечкам и по голове: в Волгограде трое подростков жестоко избили мужчину ногами и молотком за замечание

Скрин видео очевидцев жестокого избиения.

Трое несовершеннолетних отморозков повалили на землю и жестоко избили ногами и молотком 34-летнего мужчину за замечание. Инцидент произошел утром 12 мая на пороге магазина «Покупочка» на улице Вучетича в Красноармейском районе Волгограда. Все это случилось в присутствии очевидцев и попало на видео. Полицейские уже установили личности нападавших. Проводится проверка, сообщили сайту volgograd.kp.ruв региональном главке МВД.

- Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - рассказали в полиции.

Предварительно, причиной конфликта стало то, что волгоградец сделал замечание воровавшим в супермаркете и конфликтовавшим с продавцами подросткам. В итоге на выходе из магазина шайка накинулась на осмелившегося выразить свою позицию мужчину. Они втроем повалили его на асфальт и били куда ни попадя руками и ногами. Лупили строительной киянкой по коленным чашечкам. На видео видно, что вокруг все было забрызгано кровью.

- Мужчина получил телесные повреждения и обратился за медпомощью, - прокомментировали в полиции.