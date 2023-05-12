На Волжской ГЭС из-за пробок решили убрать реверсивное движение

Фото: администрация Волжского

С четверга на Волжской ГЭС стали образовываться гигантские автомобильные заторы. Пробки появились после введение реверсивного движения из-за ремонта асфальта в районе шлюз. Спустя сутки после сложной дорожной обстановки на плотине было принято решение отменить реверсивное движение в дневное время. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Подрядчик отфрезеровал прошлой ночью старый асфальт. После этого было открыто обычное движение по ГЭС.

- Сейчас реверсивное движение снято, автомобилисты могу свободно проехать. Однако сегодня, 12 мая, около 19.30 начнется укладка асфальта, и вновь будет организовано реверсивное движение, - отметили в подрядной организации.

И все же днем в пятницу пробки на плотине остаются. В 15.15 длина затора составила более трех километров. В ночь на субботу рабочие надеются уложить асфальт на первом участке и утром 13 мая снять реверсивное движение. Ремонт на участке ГЭС в районе шлюз продлится до конца следующей недели. Будет уложено новое покрытие, дорожники установят светоотражатели, нанесут разметку термопластиком, восстановят подпорную стенку.