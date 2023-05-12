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НовостиПроисшествия12 мая 2023 12:05

Прокуратура организована проверка по поводу пожара в трехэтажке под Волгоградом

Дело о пожаре находится на контроле процессуальной проверки
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Пожар усилиями пожарных удалось быстро устранить

Пожар усилиями пожарных удалось быстро устранить

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с трехэтажного жилого дома в районном поселке Городище. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Городищенского района Волгоградской области Артем Авалян. По итогам проверки, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, что сегодня, 12 мая, в Городище на улице Ленина загорелись две квартиры в трехэтажном доме. Пожарным удалось быстро устранить возгорание, к счастью, никто не пострадал.