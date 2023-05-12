В Городище в трехэтажке загорелись две квартиры

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В рабочем поселке Городище Волгоградской области произошел пожар в трехэтажном доме. Сообщение о ЧП диспетчеру поступило в 11.23 12 мая. На улице Ленина, по предварительным данным, загорелись две квартиры. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Огонь тушат сотрудники 65-й и 15-й пожарно-спасательных частей. Площадь пожара устанавливается. Пожарные эвакуировали из дома 30 человек и продолжают ликвидировать горение.

- Предварительно погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - отметили в спасательном ведомстве.