В поселке под Волгоградом ликвидировали пожар в трехэтажке

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В рабочем поселке Городище 12 мая потушили пожар в трехэтажном доме на улице Ленина. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожарные расчеты 65-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 13.01.

- Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - отметили в МЧС.

Напомним, сообщение о пожаре в трехэтажке в Городище поступило в 11.23. На место прибыли пожарные расчеты 65-й и 15-й пожарно-спасательных частей. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, огнем были охвачены две квартиры.

Локализован пожар был в 12.40. Около часа дня он был полностью ликвидирован.

- Будьте аккуратны при обращении с огнем, следите за состоянием электропроводки и печного отопления, газового оборудования, не доверяйте спички детям. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101», - обратились к жителям региона в спасательном ведомстве.