Депутаты облдумы решат судьбу бездомных животных в Волгоградской области

В регионе решают проблему бродячих животных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутаты Волгоградской областной думы сами будут решать судьбу бездомных собак, которые обитают на территории региона. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на официальный документ, ранее облдума поддержала правки в федеральный законопроект, который дает право региональным властям принимать все необходимые меры по регулированию численности дворняг с «учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона».

Напомним, в конце апреля на расширенном заседании Экологического совета депутаты, зоозащитники, общественники, ученые, прокуратура уже обсуждали эту сложную проблему. Если субъекты получат право на самостоятельное решение поставленных задач по сокращению количества бродячих собак, то не исключается такая мера как усыпление животных.

Добавим, что в настоящий момент собак отлавливают, вакцинируют, стерилизую, вешают бирку и выпускают в прежнюю среду обитания.