Какие дороги перекрыли в Волгограде 9 мая 2023

В День Победы в Волгограде перекрыли дороги Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоград 9 мая вместе со всей страной отмечает 78-летие победы в Великой Отечественной войне. В городе запланировано множество торжеств. Из-за проведения мероприятий в честь Дня Победы многие улицы стали пешеходными. Сайт volgograd.kp.ru публикует, где перекрыли дороги в Волгограде 9 мая 2023 года.

Из-за проведения парада с 22.00 8 мая до 12.00 9 мая 2023 года закрыли для проезда автомобилей площадь Павших Борцов, прилегающие к ней улицы Мира, Володарского, Гоголя, Аллею Героев, улицу Мира от Комсомольской до Кразнознаменской. Также в это время нельзя парковаться на четной стороне улицы Краснознаменской.

С 14.00 8 мая до 23.00 9 мая 2023 пешеходной стала Нулевая продольная от улицы Калинина до Маршала Крылова. С 23.00 7 мая до 23.00 9 мая 2023 перекрыли дорогу на улице Краснознаменской (от Советской до набережной). С 18.00 7 мая до 23.00 9 мая 2023 запрещен проезд на улице Комсомольской (от Советской до набережной). 9 мая 2023 года с 7.00 до 24.00 машинам запрещен проезд по улицам Чуйкова и Советской (от Краснознаменской до Порт-Саида), а также прилегающим к ним Краснознаменской, Комсомольская, Ленина и Володарского (от пр. Ленина до набережной), Калинина (от набережной до Пугачевской).

С 15.00 8 мая по 24.00 9 мая на Мамаевом кургане перекрыли дорогу со Второй продольной до телецентра.

ВАЖНО. В случае большого скопления людей на Мамаевом кургане в День Победы могут перекрыть Первую продольную с 20.00 до 24.00 9 мая 2023 года от улицы Маршала Крылова до Комсомольской. Общественный транспорт продолжит ходить. Объезд для машин будет организован по улицам Краснознаменской, Коммунистической, 7-й Гвардейской, Крылова, Кубинской, Пугачевской, Второй продольной.

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