Сильный ветер, грозы и жара до +24 ожидаются 6 мая в Волгоградской области

Летнее тепло уйдет из региона надолго. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области 6 мая 2023 года ожидается штормовой ветер, дожди с грозами и почти летняя жара до +24 градусов. В ночь по всей территории области начнется похолодание, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

В Волгограде 6 мая 2023 года днем прогнозируют небольшой дождь, сильный ветер и приятное тепло около 22-24 градусов. В области также пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром с порывами 15-20 метров в секунду. В северных районах воздух прогреется до 14-19 градусов, к югу до +24.

А уже в ночь на 7 мая начнется арктическое вторжение, которое принесет с собой холод. Таких теплых дней после придется ждать очень долго - прогноз на май 2023.

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