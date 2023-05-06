Дороги в центре будут для пешеходов в праздничные дни. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Схему перекрытия дорог и карту пешеходных зон на майские праздники 2023 в Волгограде опубликовала мэрия. С 7 по 9 мая на время подготовки и празднования Дня Победы практически весь центр города станет пешеходным из соображений безопасности. Перекрытия введут в районе площади Павших Борцов и Центральной набережной города-героя, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

С 7 мая 2023 года в Волгограде станут пешеходными улицы Мира, Советская, Чуйкова, Нулевая продольная магистраль и все спуски на набережную от проспекта Ленина – подробности.

Карту пешеходных зон на майские праздники 2023 в Волгограде опубликовала мэрия

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