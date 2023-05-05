Где нельзя купить алкоголь в Волжском на День Победы: список адресов

В Волжском запретят продавать алкоголь в День Победы Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В городе Волжский Волгоградской области на День Победы запретят продажу горячительных напитков в магазинах. При этом запрет будет действовать не во всем городе, а в местах проведения праздничных мероприятий. Сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на постановление мэрии публикует, где и во сколько в Волжском нельзя будет купить алкоголь на 9 мая 2023 года.

Запрет будет распространяться на розничную продажу спиртных напитков. Он не коснется кафе, баров и ресторанов.

9 мая 2023 года с 15.00 до 21.00 алкоголь в Волжском запретят продавать по адресам: ул. Набережная, 75-77, 12л, пр. Ленина, 18-30, 15-29, 76-86, 75-97, ул. Энгельса, 1, 2, ул. Сталинградская, 3-9, ул. Маркса, 15-47, 10-12, ул. Комсомольская, 15-29, 18-24, ул. Циолковского, 10-18, 13-17. Запрет будет распространятся для магазинов, располагающихся по указанным адресам, в том числе, с учетом объектов, имеющих литеру в адресе.

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