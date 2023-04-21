В трех районах Волгограда 22 апреля на весь день отключат электричество

Электричества не будет на нескольких улицах весь субботний день. Фото: Евгения ГУСЕВА

Несмотря на выходной день, в субботу без электричества оставят на весь день жителей трех районов Волгограда. Из-за неотложных плановых работ энергетиков отключат свет 22 апреля 2023 года в домах Центрального, Тракторозаводского и Красноармейского. Отключения в день рождения Ильича накануне Красной горки не будут массовыми, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг».

В центре среди коммунальных страдальцев конце недели окажутся жители одного дома – на улице Хиросимы, 20. Свет там отключат 22 апреля с 9.00 до 17.00.

В Красноармейском районе локальный блэкаут в выходной объявили также с .00 до 17 часов на трех улицах: ул. Костюшко, 72-84, ул. Ленинаканская, 51-91, 52-68, 89, ул. Плеханова, 51а, 57а, 57б, 57-73.

На Тракторном 22 апреля обесточат с 8.30 до 17.00 дома в частнике: СНТ Мичуринец-7 квартал 5-7, ул. Героев Тулы, 93/13, 93/12, 57, 26, 54, 52, 20/336, 20/337, 20/240, 20/340, 1/4, 93/3а, 93/1б, 93/13, 3/16, 93/8, 93/7, 2/3, 2/2, 93/32, 73, 75, 76, 79, 80, 109а, 109, 93/77, 93/31, 93/34, 93/517, 93/518, 93/525, 89, 5/21, 81, 93/78.

Также с вечера пятницы, 21 апреля, стартуют отключения всей воды в трех районах - Центральном, Кировском и Советском. Плюс к этому начались профилактические отключения горячей воды на длительный период - график на апрель.