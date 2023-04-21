В трех районах Волгограда отключат воду в выходные

Воду на день-два отключат сразу в трех районах областного центра. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшие выходные жителям трех районов Волгограда придется провести день или двое суток без воды. В субботу, 22 апреля 2023 года, на день отключат питьевую воду на пяти улицах в Центральном районе. Двое суток, начиная с вечера 21 апреля до вечера 23 апреля придется терпеть неудобства жителям Советского и Кировского, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях».

В центре Волгограда воду отключат 22 апреля 2023 с 8.00 до 16.00 по адресам: ул. Коммунистическая, 9а, 11, 16, 17-21, 18-22, 18а, 22б, 28-36 и 32а; ул. Порт-Саида, 18, 18а, 15 и 17; ул. Комсомольская, 16; ул. Мира, 13 и ул. Гагарина, 16.

С 22 часов 21 апреля до 20 часов 23 апреля 2023 пересохнут краны у жителей двух сразу двух районов - Кировского и Советского за исключением микрорайона Тулака, поселков Горьковский и Майский, Г.Королевой, Горный и Водный.

Жителям Волгограда пора набирать питьевую и хозяйственную воду, чтобы не бегать потом по магазинам.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кому отключат горячую воду в конце апреля 2023 года в Волгограде – график, список адресов.

В трех районах Волгограда 22 апреля на весь день отключат электричество

В списке адресов на отключение света в субботу – Центральный, Тракторозаводский и Красноармейский районы Волгограда. Смотрите, кому не повезет – адреса.