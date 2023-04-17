Пока мыться в тазике придется жителям сотни домов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

График отключений горячей воды в Волгограде в апреле 2023 года согласовали «Концессии теплоснабжения». Сайт volgograd.kp.ru публикует полный список адресов и даты, в которые жители сотен многоквартирных домов областного центра будут обходиться без горяченькой. Начнется сезон отключений горячей воды и коммунальных страданий в Волгограде уже с 18 апреля 2023 года.

В графике отключений воды на апрель 2023 года значатся дома не всех районов Волгограда. Греть воду в чайнике и кастрюльке и мыться в тазике или пользоваться бойлерами горожанам придется от пары дней до двух недель. В указанные даты отключения стартуют с 0.00 часов первого указанного в графике дня до 24.00 последнего. На два дня вырубают горяченькую из-за гидравлических испытаний тепловых сетей - коммунальщики выявляют слабые участки труб, которые нужно заменить к началу следующего отопительного сезона. Во время двухнедельных отключений делают профилактику и ремонтируют оборудование в городских котельных.

- Если не отключать горячую воду во время гидроиспытаний, когда система проверяется высоким давлением, возникает риск порывов трубопроводов. Что касается плановых ремонтов, система теплоснабжения устроена таким образом, что любой вид работ можно проводить только во время остановки, когда из сетей слит теплоноситель, остановлены котлы, насосы, - поясняют в «Концессиях теплоснабжения».

График отключений горячей воды в Волгограде на апрель 2023 года

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 24 апреля по 26 апреля 2023 года горячую воду отключат:

ул. Еременко, 78-88, 92-122, 142, 142а, 144, 146

ул. Гончарова, 5, 7, 9

пр. Металлургов, 30, 32, 34

ул. Таращанцев, 17-21, 27, 28- 34, 55, 56, 61, 63

ул. Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11-17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47

ул. Богунская, 10А, 12, 16

ул. Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1

ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5

ул. Клары Цеткин, 5, 7

пер. Аэропортовский, 2, 6, 8

ул. Короткая, 23, 25, 27

ул. 39-я Гвардейская, 6, 8

ул. Варшавская, 4, 6, 7

ул. Новоремесленная, 3,5

ул. Титова, 20А

ул. Депутатская, 4, 6, 9А, 11А, 15А

ул. Пельше, 9, 11, 13, 15

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 18 по 20 апреля 2023 года горячую воду отключат:

ул. 51-й Гвардейской, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56

ул. Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14

ул. Полесская, 6

ул. Республиканская, 12, 14,16, 20, 22, 24

ул. Кутузовская, 1, 9

ул. Савкина, 2, 4, 6, 10, 12,14,16

ул. Толбухина, 9, 36, 38, 40

ул. Колпинская, 1а,1б,9,11 ул. Гейне, 1а, 3а,17а, 19, 21, 21а

ул. Ессентукская, 3, 19

ул. Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а

ул. Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140, 142

ул. Шекснинская, 8а, 10а, 12а, 16

ул. Панкратова, 60

ул. Фестивальная, 17

С 20 апреля по 3 мая 2023 года горячую воду отключат:

ул. Новорядская, 56, 58

пос. Аэропорт, 18, 19, 20, 21

С 24 по 26 апреля 2023 года горячую воду отключат:

ул. Новодвинская, 42, 44, 50, 52, 54

б-р 30-летия Победы, 6, 11а, 11г, 15а, 15г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 19б, 20, 22, 23/1, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 50, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72

ул. 8-й Воздушной Армии, 5, 9, 11, 15, 15а, 19

ул. Симонова, 2, 18, 20, 22, 24

ул. Московская, 5а, 6а, 7б

ул. Качинцев, 108, 110, 112

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 18 по 20 апреля 2023 года горячую воду отключат:

ул. Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28

ул. Донецкая, 3, 5, 7, 14, 16а

ул. Голубинская, 8

ул. Новороссийская, 5, 11

ул. Кубанская, 17

С 24 по 26 апреля 2023 года горячую воду отключат:

ул. Пархоменко, 8, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62

ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77

ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20

ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б

ул. Ткачева, 3, 4, 5, 6, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20

ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60

ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б

ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20

ул. Селенгинская, 9, 11, 16

ул. Х.Нурадилова, 7

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 20 по 21 апреля 2023 года горячую воду отключат:

ул. Гвоздкова, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20

ул. Балакирева, 2

ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32

ул. Новосибирская, 66

ул. Сухова, 19, 21, 25, 17

пр. Университетский, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28

ул. Мариупольская, 10, 12, 14

ул. Запорожская, 3

ул. Шауляйская, 4а, 2а

ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68

ул. Тимирязева, 1б, 11, 13, 15, 17а, 19а, 31, 35, 37, 46, 46а, 50, 52

ул. Комарова 68, 68а, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80

ул. Я.Купалы, 60, 64, 65, 67, 67а, 69, 71

ул. Ивановского, 4, 6, 12

ул. Песчанокопская, 13, 15, 17

ул. Малиновского, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а

С 20 апреля по 3 мая 2023 года горячую воду отключат:

ул. Тулака, 1а

ул. Голубятникова, 9, 10, 12

ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162

ул. Терешковой, 9

КИРОВСКИЙ РАЙОН

С 18 по 19 апреля 2023 года горячую воду отключат:

ул. Кирова, 92, 92а,92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 101, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128 , 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 147, 149

ул. Никитина, 119, 121, 125, 125а, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139

ул. З.Маресевой, 3, 9, 15

ул. Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82

ул. Федотова, 4

ул. Быстрова, 54, 58, 62, 64, 80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 271, 273

ул. 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 119а, 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 133, 135, 135а, 137, 137а

ул. Люблинская, 4

ул. Изоляторная, 2

ул. Вельботная, 3, 5

ул. Закавказская, 1, 2, 2а, 6

ул. Турбинная, 184, 186, 188, 259

ул. Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12, 18

ул. Лячина, 3, 5, 7

ул. Минина, 4, 10, 16

ул. Г.Хохолова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13

С 20 апреля по 3 мая 2023 года горячую воду отключат:

пер. Тепличный, 308, 309

Военный городок, 5, 6, 7, 8, 9, 10

пос. Саши Чекалина, 3, 7, 8

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

С 17 по 19 апреля 2023 года горячую воду отключат:

ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34

б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37

ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22

пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62

ул. Тельмана, 14, 19

ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а

ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55

ул. Доценко, 35а

С 17 по 25 апреля 2023 года горячую воду отключат:

ул. Водников, 12а

ул. Черепановых, 3

С 20 по 21 апреля 2023 года горячую воду отключат:

ул. Доценко 70

С 24 по 28 апреля 2023 года горячую воду отключат:

ул. Лазоревая, 187, 193

ул. Минская, 218, 222, 226

ул. Фролова, 4

ул. Луговая, 142

24 апреля 2023 года горячую воду отключат:

пос. Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

С 26 по 27 апреля 2023 года горячую воду отключат:

ул. Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 55

ул. Сидорова, 3

ул. Алийская, 16, 18

ул. Судостроительная, 39, 43, 45

ул. Электростальская, 11