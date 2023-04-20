В Волгоград пришла песчаная буря с казахстанских степей

Уровень загрязнения воздуха пылью превышен в Волгограде. Фото: Архив "КП". Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоград 20 апреля накрыло песчаной бурей, которая добралась до региона со стороны Казахстана и Туркменистана. Видимость в городе немного снижена из-за большой концентрации пыли. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал ventusky.com, в Волгограде, Заволжье и на западе региона уровень загрязнения воздуха пылью превышен.

Данные портала ventusky.com

В пятницу Волгоград и юго-восток области также будут ощущать на себе песчаной бурю, которая активна бушевала в азиатских странах в середине апреля. В областном центре станет чистым воздух 22 апреля, в этот день, согласно прогнозу, уровень загрязнения пылью будет минимальным.

Напомним, в Волгоградской области сильная песчаная буря была в середине марта. Волгоградцам даже советовали быть реже на улице.