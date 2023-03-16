Волгоград накрыла песчаная буря, пришедшая из Казахстана

Мутная пелена окутала весь город Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоград 16 марта погрузился в полумрак из-за густого облака пыли. Несмотря на солнечную погоду, город погрузился в полумрак, а по Волге пошла заметная рябь. Как сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на Гидрометеоцентр России, в регион пришла умеренная песчаная буря.

Волга покрылась мелкой рябью Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На анимированной глобальной карте earth также можно видеть, что степные ветра принесли пыль в Волгоградскую область из Кахазстана. Правда, когда песчаная буря покинет город и куда отправится потом, неизвестно.

Весь город выглядит как сквозь мутное стекло Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы пожаловались, что не смогли увидеть даже другой берег Волги Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Тем временем состояние загрязнения воздуха в региональной столице достигло критических показателей. По данным сайта accuWeather, которое отслеживает текущее качество воздуха, сегодня в Волгограде 74 мг/куб. м.. Такая степень загрязнения является небезопасной для людей с повышенной чувствительностью. Специалисты заверяют - если вы почувствуете затрудненное дыхание или раздражение горла, сократите время пребывания на улице. Правда, по прогнозам синоптиков, такое состояние пробудет до 6.00 17 марта.