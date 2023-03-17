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НовостиОбщество17 марта 2023 14:23

Жителям Волгоградской области из-за бури рекомендовали меньше быть на улице

Второй день в регионе стоит полумрак
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоград и область из-за бури накрыл полумрак

Волгоград и область из-за бури накрыл полумрак

Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области второй день можно наблюдать песчаную бурю, которая добралась со степей Казахстана. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, в дневные часы на улице стоит полумрак, в воздухе заметна дымка. Из-за бури волгоградцам рекомендовали меньше находится на открытом воздухе.

Песчаная буря пришла со стороны Казахстана

Песчаная буря пришла со стороны Казахстана

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

О здоровье своих жителей позаботилась мэрия Волжского, попросив горожан не гулять без надобности во время бури. Мелкие частички песка и пыли могут затруднить дыхание.

- Волжане, на территории Волгоградской области наблюдается пыльная буря, движущаяся со стороны Казахстана, и в воздухе находится заметная дымка. Рекомендуем ограничить время пребывания на открытом воздухе, - отметили в администрации Волжского.