Жителям Волгоградской области из-за бури рекомендовали меньше быть на улице

Волгоград и область из-за бури накрыл полумрак Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области второй день можно наблюдать песчаную бурю, которая добралась со степей Казахстана. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, в дневные часы на улице стоит полумрак, в воздухе заметна дымка. Из-за бури волгоградцам рекомендовали меньше находится на открытом воздухе.

Песчаная буря пришла со стороны Казахстана Фото: Геннадий БИСЕНОВ

О здоровье своих жителей позаботилась мэрия Волжского, попросив горожан не гулять без надобности во время бури. Мелкие частички песка и пыли могут затруднить дыхание.

- Волжане, на территории Волгоградской области наблюдается пыльная буря, движущаяся со стороны Казахстана, и в воздухе находится заметная дымка. Рекомендуем ограничить время пребывания на открытом воздухе, - отметили в администрации Волжского.