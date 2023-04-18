Будущую трассу в Волго-Ахтубинской пойме показали с высоты

Кадр с видео youtube.com/@BlinkovFPV

В Волгоградской области полным ходом идет строительство третьего пускового комплекса моста через Волгу. Возведение трассы в Волго-Ахтубинской пойме показал оператор высотной съемки Александр Блинков. Его квадрокоптер с камерой пролетел по маршруту будущей автомагистрали.

Сейчас ведется строительство первого этапа объекта. Работы кипят над новыми мостами через ерики Гнилой и Осинки, также над дорогой, соединяющей путепроводы через Волгу и Ахтубу. В феврале готовность этих объектов оценивалась в 42%.

По кадрам с высоты видно, как на участках, где раньше были деревья и поляны, появился насыпи для будущей проезжей части, асфальт, пролеты над ериками. Большой участок новой трассы проходит параллельно с нынешней дорогой «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба».

Первый этап строительства трассы должен завершиться к концу 2023 года. Работы идут по графику, хотя проект из-за санкций приходилось корректировать.