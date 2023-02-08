Мосты через ерики растут на глазах. Фото: АВО

Первый этап третьего пускового комплекса моста через Волгу готов на 42%. В него входят мосты через ерики Гнилой и Осинки, а также дорога, которая соединит мосты через Ахтубу и Волгу. Работы на стратегическом объекте утром 8 февраля оценил губернатор Андрей Бочаров. Глава региона рассказал о планах по строительству и ремонту дорог на 2023 год, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

«В 2023 году работы предусмотрены на 550 - 600 километрах дорог», - отметил Андрей Бочаров.

Мостовой переход через Волгу – один из самых важных объектов. На 4,5 километра дороги на первом этапе третьего пускового комплекса сразу 14 инженерных сооружений, сложная развязка, два моста через ерики, водопропуски. Сейчас строители обустраивают дорогу и съезды, ливневку и локальные очистные сооружения, линии освещения, возводят мосты. Задействованы в работе 200 специалистов и более 150 единиц техники.