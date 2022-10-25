Первый этап строительства трассы в Волго-Ахтубинской пойме завершится в 2023 году

Фото: Администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров оценил ход строительства третьего пускового комплекса мостового перехода через реку Волга. Возведение трассы в Волго-Ахтубинской пойме идет по графику, несмотря на сложности из-за введенных санкций. В проект пускового комплекса будут внести корректировки для замены иностранного оборудования на отечественное.

Работы по строительству трассы разделены на этапы, первый должен завершиться в конце 2023 года. К этому моменту должны быть готовы участок длиной 4,5 километра и два моста через ерики Осинки и Верблюд.

- Задача стоит понятная: к концу 2023 года завершить первый этап проекта. После этого перейдём непосредственно к реализации второго этапа. Несмотря на все сложности, мы входим в плановые показатели, - заявил Андрей Бочаров.

У путепровода через Осинки возвели все 42 опоры, 96 балок пролетных строений, специалисты бетонируют плиты проезжей части в пролетах, в ближайшее время они займутся дородной одеждой и благоустройством. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в обладмине, мост будет готов уже в этом году. На путепроводе через Верблюд установили все 316 буронабивных свай и 3 первые опоры. На 90% подготовили насыпь земляного полотна основного хода трассы, уложили 9 из 11 водопропускных труб. Подрядчик обустраивает транспортную развязку около съезда на Лебяжью поляну, из-за чего временно была изменена схема движения на трассе «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба» на этом участке.

Напомним, протяженность третьего пускового комплекса составит 14,2 километра. Он соединит действующие мосты через Волгу и Ахтубу и выведет транзитный транспорт за пределы населенных пунктов Среднеахтубинского района.