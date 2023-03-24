Стоимость билетов на самолет из Волгограда в Стамбул снизилась в 2 раза

"Победа" снизила цены на билеты из Волгограда в Стамбул Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Для волгоградцев прямые авиарейсы в Турцию стали дешевле в 2 раза. Авиакомпания «Победа» снизила стоимость билетов на регулярные рейсы из Волгограда в Стамбул. Минимальная цена теперь – 5 065 рублей (тариф «Базовый»). Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе международного аэропорта Волгограда.

Стоимость билетов тарифа «Выгодный» теперь составляет 6 310 рублей, тарифа «Максимум» - 8 965 рублей. Ранее минимальная стоимость билетов на рейс Волгоград – Стамбул составляла 11 325 рублей.

Напомним, прямой рейс из «Гумрака» в крупнейший город Турции был открыт 8 марта. Лайнеры Boeing 737-800 летают по средам и субботам.

22 марта пассажиры рейса Волгоград – Стамбул не смогли вылететь вовремя. После завершения регистрации рейс был отложен сначала на 7,5 часов по техническим причинам. В итоге вместо 10.35 самолет вылетел в 20.15.