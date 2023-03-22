В Волгограде на 7,5 часов задерживается рейс в Стамбул

Пассажиры пребывают в длительном ожидании Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградском аэропорту продолжает ждать своего вылета рейс авиакомпании Победа с вылетом из Волгограда в Стамбул. Пассажиры утомлены долгим ожиданием, которое уже растянулось в 7,5 часов. Об этом сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на телеграм-канал волгоградского бизнесмена Вячеслава Кузьменко.

- Народ, летевший транзитом, в шоке. Да и остальные не в восторге от необходимости торчать в зоне вылета, в которой даже нормально не поесть, - возмущается бизнесмен.

Однако в пресс-службе международного аэропорта города-героя хоть и подтвердили задержку рейса, но заверили, что в течение дня самолет все же улетит в Турцию.

- Рейс авиакомпании Победа DP791 задерживается с вылетом в Стамбул по техническим причинам. Вылет рейса запланирован на 17:35, - прокомментировали ситуацию в международном аэропорту.

Пассажиры, которые летели транзитом через Волгоград сейчас находятся в терминале, с ними работают представители авиакомпании согласно федеральным авиационным правилам.