Рейсы в Стамбул из Волгограда запустят с 8 марта

Волгоградцы полетят в Стамбул с Победой. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградцы, начиная с Международного женского дня, смогут полететь в Турцию с авиакомпанией «Победа». С 8 марта 2023 года лоукостер запускает прямые регулярные рейсы из Волгограда в Стамбул, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Международном аэропорту Волгограда. Билеты на одного человека в одну сторону стоят от 11 325 рублей. Их уже можно купить на сайте авиаперевозчика.

Обслуживать рейсы будут Boeing 737-800 на 189 мест. Улететь самолетом из Волгограда в Стамбул весной можно будет два раза в неделю – по средам и субботам. Вылет из Волгограда запланирован на 10.35. Рейс из Стамбула приземлится в городе-герое в 15.30.

В воздухе пассажиры проведут 3 часа 50 минут. После можно будет вдоволь нагуляться по улочкам старого города, насладиться видами Босфора, увидеть дворцы, мечети и православные храмы.