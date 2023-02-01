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НовостиТуризм1 февраля 2023 14:21

Рейсы в Стамбул из Волгограда запустят с 8 марта

Полететь в Турцию можно будет с авиакомпанией «Победа»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Волгоградцы полетят в Стамбул с Победой.

Волгоградцы полетят в Стамбул с Победой.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградцы, начиная с Международного женского дня, смогут полететь в Турцию с авиакомпанией «Победа». С 8 марта 2023 года лоукостер запускает прямые регулярные рейсы из Волгограда в Стамбул, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Международном аэропорту Волгограда. Билеты на одного человека в одну сторону стоят от 11 325 рублей. Их уже можно купить на сайте авиаперевозчика.

Обслуживать рейсы будут Boeing 737-800 на 189 мест. Улететь самолетом из Волгограда в Стамбул весной можно будет два раза в неделю – по средам и субботам. Вылет из Волгограда запланирован на 10.35. Рейс из Стамбула приземлится в городе-герое в 15.30.

В воздухе пассажиры проведут 3 часа 50 минут. После можно будет вдоволь нагуляться по улочкам старого города, насладиться видами Босфора, увидеть дворцы, мечети и православные храмы.