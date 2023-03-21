Бочаров предложил увековечить память Петра Зайченко и Отара Джангишерашвили

Оба известных волгоградца оставили огромное творческое наследие. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Увековечить память и напомнить о творческом наследии основателя НЭТа, режиссера Отара Джангишерашвили и известного актера Петра Зайченко на встрече с деятелями культуры Волгоградской области 21 марта предложил губернатор Андрей Бочаров. Предложений, как именно это сделать, глава региона ждет от представителей сферы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

«Предлагаю нам вместе подумать, как содержательно напомнить об их творческом наследии жителям Волгоградской области и всей России. Считаю, что сохранение памяти о людях, внесших значительный вклад в развитие Волгоградской области - это очень важный вопрос», - заявил Андрей Бочаров.

Напомним, известного актера, заслуженного артиста России Петра Зайченко не стало 21 марта 2019 года. Слава к нему пришла довольно поздно, но на его счету почти 60 киноработ. Как говорил сам актер: «В кино я попал благодаря знакомству с Василием Шукшиным». Создатель, художественный руководитель, главный режиссер и директор Нового экспериментального театра Отар Джангишерашвили ушел из жизни в 2018 году. Оба известных волгоградца оставили большое творческое наследие.