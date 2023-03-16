«Люди идут пешком»: в Волгограде авария на ремонтируемом мосту парализовала движение

Движение встало на путепроводе №8. Фото: Архив "КП". Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде одновременно в разных районах ведется ремонт мостов, что осложняет движение автомобилей. Но с утра 16 марта многие водители буквально застряли в заторе на путепроводе на Третьей продольной на границе Дзержинского и Краснооктябрьского района. ДТП с фурой на ремонтируемом мосту парализовало движение.

Данные портала "Яндекс.Пробки"

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные портала «Яндекс.Пробки» длина заторы со стороны улицы Менделеева составляет почти 2,5 километра. Волгоградцы жалуются, что поток практически не движется. «Не вздумайте ехать сюда. Полжизни пройдет», «Мост со стороны шайбы на трешке стоит от слова совсем. Люди идут пешком», «Перегородили проезд полностью» - пишут в социальных сетях горожане, оказавшиеся в пробке, сообщая, что фура зажала легковой автомобиль, перегородив две полосы.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, информация по ДТП не поступала.

Напомним, с приходом теплой погоды в Волгограде начался второй этап реконструкции путепровода №8 на Третьей продольной. На участке между Дзержинском и Краснооктябрьском районами было сужено движение, что привело к огромным заторам. Испытывают проблемы из-за ремонтов мостов и жители Красноармейского района. Там обновляют два путепровода, что особенно парализовало движение на улицах Удмуртской и Довженко.