Бастрыкин отреагировал на просьбу волгоградцев возбудить дело на чиновников из-за ущерба в 400 млн

Волгоградцы аозмущены отменой планов по строительству третьей линии скоростного трамвая из-за потраченных миллионов. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

После того, как председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело из-за ситуации с 18-м троллейбусом и разрушением транспортной инфраструктуры в Волгограде, активисты написали новое обращение – по поводу отмены строительства третьей линии скоростного трамвая. И снова глава ведомства поручил региональному следственному управлению провести проверку и доложить о результатах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СК России.

- Активисты указывают, что администрация города в декабре 2020 года своим постановлением отменила проект планирования и межевания территории для строительства 3-й очереди скоростного подземного трамвая, на который из бюджета выделено свыше 400 миллионов рублей, - рассказали в следственном комитете.

На то, чтобы сделать проект продолжения линии скоростного трамвая от улицы Толстого до проспекта Университетского власти потратили 400 миллионов рублей. Активисты подчеркивают, что огромные деньги просто потратили впустую. Кроме того, если третью очередь СТ все же решат строить, то все, что после решения чиновников было построено в зоне строительства, придется снести. Это «создает риски для юридических и физических лиц», подчеркивают в СКР.