В реках Волгоградской области продолжает расти уровень воды

Вода продолжает подниматься в реках региона Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области продолжается весеннее половодье, из-за таяния льда и снега уровень воды в реках продолжает расти. 13 марта за сутки на 23-290 сантиметров вода поднялась в реках Бузулук, Терса, Иловля, Хопер, Медведица. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на гидрологический обзор Гидрометцентра России.

Кроме того, уровень воды превысил пойму Дона на реках Бузулук в Киквидзе, Терса в Елани, Иловаля у хутора Боровки Иловлинского района.

Напомним, активное половодье в регионе началось на прошлой неделе. Вышедшие из берегов реки стали заливать населенные пункты по северу области. В зоне подтопления оказались многие районы, в том числе Фроловский, Новоаннинский, Михайловский, Урюпинский, Котовский, Еланский. В населенных пунктах эвакуировали домашний скот, вода затопила придомовые участки, подвалы и дома. Чиновники отмечают, что ситуация находится под контролем.