Под Волгоградом из-за паводка перекрыли движение транспорта на мосту

Мост закрыт для авто. Фото: администрация Еланского района.

Районы Волгоградской области продолжают страдать от весеннего половодья. Из-за подъема воды и частичного перелива дороги временно приостановлено движение автотранспорта по мосту через греблю в Еланском районе, сообщили в администрации муниципального образования.

На территории района сильно поднялась вода в реках Терса, Елань и Бузулук. Чуть меньше – в реках Краишевка, Вязовочка и Березовая. Так, по сообщению местной администрации, в Елани нескольких часов помпой откачивали воду с улицы Подольской.

На территории Вязовского сельского поселения через реку Вязовочку протянули четыре перекидных моста. Чтобы начавшийся ледоход их не повредил, подкопали берега. В зоне подтопления готовы при необходимости эвакуировать жителей. Мониторят уровень воды каждый час. До критических отметок еще далеко, уверяют власти.