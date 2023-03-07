В Волгоградской области уровень воды в реках поднялся на метр

В регионе из-за половодья повышается уровень воды в реках Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области началось половодье. После таяния снега во многих реках значительно поднялся уровень воды. Так в станице Староаннинской Новоаннинского района подтопило переправу через реку Бузулук. Местные жители сообщают, что переправа ведет в соседнее село и на кладбище.

О подъеме воды в волгоградских сайту volgograd.kp.ru рассказали в Гидрометцентре России. По информации специалистов, на 21-103 сантиметра повысился уровень воды в реках Медведица, Иловля, Кумылга, Бузулук.