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НовостиОбщество7 марта 2023 6:47

В Волгоградской области уровень воды в реках поднялся на метр

На севере региона подтопило переправу
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В регионе из-за половодья повышается уровень воды в реках

В регионе из-за половодья повышается уровень воды в реках

Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области началось половодье. После таяния снега во многих реках значительно поднялся уровень воды. Так в станице Староаннинской Новоаннинского района подтопило переправу через реку Бузулук. Местные жители сообщают, что переправа ведет в соседнее село и на кладбище.

О подъеме воды в волгоградских сайту volgograd.kp.ru рассказали в Гидрометцентре России. По информации специалистов, на 21-103 сантиметра повысился уровень воды в реках Медведица, Иловля, Кумылга, Бузулук.