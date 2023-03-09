Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело из-за отсутствия водопровода в поселке под Волгоградом

Александр Бастрыкин потребовал возбудить новое уголовное дело из-за отсутствия водопровода в Приволжском. Фото: Следственный комитет РФ.

Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело из-за отсутствия водопровода в поселке Приволжский Светлоярского района Волгоградской области. Ранее жители записали очередное видеообращение главе Следственного комитета РФ, в котором пожаловались на то, что чиновники долгое время не принимают мер для строительства в населенном пункте центрального водопровода. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в информационном центре СКР.

Ранее Следственный комитет после вмешательства Александра Бастрыкина уже возбуждал уголовное дело. Однако оно было закрыто прокуратурой.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову доложить о проводимой работе по обжалованию решений надзорного органа и принять все предусмотренные действующим законодательством меры к их отмене, - отметили рассказали в информационном центре СКР.

Также было поручено повторно возбудить и расследовать уголовное дело после видеообращения жителей Приволжского.

Напомним, в конце прошлого года жители поселка в Светлоярском районе уже обращались к Александру Бастрыкину и в Генеральную прокуратуру со своей проблемой. Долгие годы они живут без водопровода, устав мириться с подвозом воды и бездействием администрации. Чиновники заявили, что есть 2 варианта, как обеспечить примерно 2 тысячи человек водой. Это возведение новой водопроводной сети или артезианских скважин.

Однако работы никакие не проводятся, кроме того, люди настаивают на строительстве именно водопровода, чтобы жить комфортно. Недавно жители Приволжского записали новое обращение главе СК.

- Мы уже много раз заявляли, что нам не нужны скважины и не нужен подвоз воды. Нам нужно строительство питьевого водопровода с забором воды из реки Волги, - подчеркнули жители Приволжского.