Волгоградские чиновники рассматривают 2 проекта проведения водопровода в поселок Приволжский

В Волгоградской области предложили 2 варианта проведения трубопровода в поселок Приволжский Фото: Олег ЗОЛОТО

После обращения жителей поселка Приволжский в Волгоградской области к генеральному прокурору России Игорю Краснову из-за отсутствия питьевого водопровода, чиновники оперативно прокомментировали ситуацию. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Светлоярского района, вопрос организации центрального водоснабжения в поселке Приволжский находится на контроле. Были подготовлены 2 варианта, чтобы обеспечить около двух тысяч человек водой.

Первый вариант предполагает возведение новой водопроводной сети с точкой подключения в поселке Большие Чапурники, ее протяженностью составит около 30 километров. Вторая возможность – строительство артезианских скважин в поселке Приволжский, после чего будут проведены внутрипоселковые водопроводные сети. Оба проекта с предварительной оценкой стоимости работ до конца года будут направлены в комитет ЖКХ Волгоградской области, после чего определят самый оптимальный вариант.

- Сейчас водоснабжение поселка Приволжский Светлоярского района осуществляется путем подвоза воды жителям поселка, - уточнили в администрации муниципалитета.

Напомним, 12 декабря жители Приволжского записали видеообращение генеральном прокурору России Игорю Краснову с просьбой помочь им, обязав чиновников построить им питьевой водопровод. По словам участников инициативной группы, их многочисленные обращения в администрацию района и региона игнорируются.