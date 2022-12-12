Жители поселка под Волгоградом обратились к генпрокурору России из-за отсутствия воды

Долгие годы люди живут без воды Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Жители поселка Приволжский Светлоярского района Волгоградской области записали видеообращение генеральному прокурору России Игорю Краснову. Долгие годы люди живут в населенном пункте без питьевого водопровода. Между прочим, там живут около двух тысяч человек. Волгоградцы обратились к генпрокурору с просьбой помочь решить вопрос, обязав чиновников построить водопровод.

- На протяжении многих лет наши многочисленные обращения в администрацию Светлоярского района и администрацию Волгоградской области с требованием начать строительство питьевого водопровода полностью игнорируются, - заявили представители инициативной группы.

В Приволжском находятся школа, детский сад и больница, а круглосуточного питьевого водоснабжения – нет. Люди вынуждены покупать воду или ждать его подвоза, что нормальной жизнью не назовешь.

- Игорь Викторович, обращаемся к вам за защитой и поддержкой. Просим вас обязать администрацию Волгоградской области и администрацию Светлоярского района немедленно начать строительство питьевого водопровода в наш поселок Приволжский, - обратились к Игорю Краснову жители поселка.