В волгоградской облдуме одобрили новые меры помощи участникам СВО и их семьям

Депутаты оперативно подготовят документы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На заседании Совета облдумы 7 марта депутаты единодушно поддержали предложения губернатора о введении дополнительных мер поддержки участников СВО из Волгоградской области и членов их семей. В ближайшее время парламентарии разработают законопроекты, которые рассмотрят на заседании уже 14 марта 2023 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной Думе.

Напомним, на встрече с женами участников специальной операции на Украине Андрей Бочаров объявил, что дети и родители погибших добровольцев также получат по 1 миллиону рублей. Помогут власти и потерявшим в СВО детей родителям, проживающим в сельской местности, и получившим инвалидность бойцам. Плюс к этому участников СВО освободят от платы транспортного налога на некоторые автомобили.