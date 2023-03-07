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НовостиОбщество7 марта 2023 12:30

В волгоградской облдуме одобрили новые меры помощи участникам СВО и их семьям

Законопроекты рассмотрят на заседании уже 14 марта
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Депутаты оперативно подготовят документы.

Депутаты оперативно подготовят документы.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На заседании Совета облдумы 7 марта депутаты единодушно поддержали предложения губернатора о введении дополнительных мер поддержки участников СВО из Волгоградской области и членов их семей. В ближайшее время парламентарии разработают законопроекты, которые рассмотрят на заседании уже 14 марта 2023 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной Думе.

Напомним, на встрече с женами участников специальной операции на Украине Андрей Бочаров объявил, что дети и родители погибших добровольцев также получат по 1 миллиону рублей. Помогут власти и потерявшим в СВО детей родителям, проживающим в сельской местности, и получившим инвалидность бойцам. Плюс к этому участников СВО освободят от платы транспортного налога на некоторые автомобили.