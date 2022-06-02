В Волгоградской области ввели выплату семьям погибших военных

Семьи погибших уже получают региональные выплаты. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение ввести дополнительную поддержку для семей погибших в ходе спецоперации на Украине военных. Свое решение глава региона озвучил 2 июня 2022 года на собрании в честь 35-летия регионального и городского совета ветеранов в центре «Юный ястреб», сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

-. Средства в размере 1 миллиона рублей на семью, где есть потери, уже выделены и направляются родным и близким погибших военнослужащих, - рассказал Андрей Бочаров ветеранам.

Губернатор отметил, что волгоградские военные с честью выполняют свой воинский долг, но, к сожалению, не все возвращаются домой. Региональные выплаты семьям погибших будут дополнением к федеральным. Кроме того, регион будет поддерживать беженцев и направлять гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР, а также помогать восстанавливать мирную жизнь других территорий. Из Волгоградской области на Донбасс уже направили 26 гуманитарных конвоев. Ветеранов же глава региона попросил написать на передовую письма со словами поддержки.