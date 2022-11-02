В Волгограде после ремонта открыли движение на путепроводе №8 Третьей продольной

Продолжат ремонт весной. Фото: мэрия

В Волгограде со 2 ноября 2022 года после ремонта дороги открыли движение по обеим частям путепровода №8 на Третьей продольной. Накануне на первой половине мостового сооружения завершили основные работы по укреплению конструкций и уложили асфальт на проезжей части. Со 2 ноября на прежний маршрут вернулся и автобус №59, который до этого объезжал зону ремонта, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Ремонт на 8-м путепроводе начался весной 2022 года. За это время подрядчик обновил бетонные откосы, укрепил опоры пролетов, заменил деформационные швы. На проезжей части сделали армированный защитный слой бетона и в два слоя уложили асфальт. Сделали и пешеходную дорожку, и новое двойное барьерное ограждение.

Теперь до весны волгоградские автомобилисты не будут стоять в пробках из-за ремонта на Третьей продольной. Весной строители начнут ремонт второй половины путепровода №8, а также обновление остальной инфраструктуры мостового сооружения, конструкции которого сильно износились. Готовятся в Волгограде подрядчики к реконструкции еще двух автомобильных мостов - Сарептского и Марийского путепроводов в Красноармейском районе. Аукционы уже отыграли, на объекты рабочие выйдут с приходом тепла.