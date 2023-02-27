В Волгограде погода побила температурный рекорд последних 30 лет

В Волгограде сегодня было очень тепло. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 27 февраля 2023-го стал самым теплым днем за последние 33 года. До этого температура в этот день поднималась до +10 градусов в 1990 году. Но апрельское тепло в феврале в Волгограде не такое уж редкое явление, рассказала сайту volgograd.kp.ru начальник отдела ОГМО Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

- В феврале в Волгограде и области часто бывает неустойчивая погода. За последние 50 лет минимальная температура в последние дни зимы достигала минус 30 градусов, максимальная – плюс 16. Холодные дни наблюдались в основном до начала двухтысячных. Сейчас весеннее тепло в феврале уже не редкость, - рассказала Наталья Алатырцева.

Но понежиться на солнышке и ходить налегке волгоградцы смогут недолго. Уже 28 февраля в регионе снова начнется похолодание. Днем и ночью в областном центре будет плюс 2-4 градуса. А в первые дни марта ночью ударит легкий мороз, днем будет около нуля.

В целом март в Волгограде – это еще зимний месяц, капризный, с неустойчивой погодой. Так что таких же теплых дней мы дождемся снова только в последней декаде марта 2023 года.

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