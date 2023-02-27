В начале весны в Волгограде ударят морозы: какой будет погода в марте 2023 года, рассказали синоптики

Иногда с неба будет срываться снег вперемешку с дождем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние дни февраля 2023 года в Волгограде и области выдались по-весеннему теплыми и побили температурные рекорды последних 30 лет. Но начало марта будет морозным. Да и весь месяц погода будет капризной и переменчивой. Теплые дни будут сменяться холодными. Какая будет погода в марте 2023 в Волгограде, сайту volgograd.kp.ru рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

- Последние дни у нас неустойчивая погода из-за активной циклонической деятельности. Сейчас мы в теплом секторе циклона, влияние оказывают юго-западные ветры, адвекция тепла и вынос теплых воздушных масс, - рассказала Наталья Алатырцева.

Март 2023 года в Волгоградской области ожидается в пределах среднемноголетних значений. Начало месяца будет сравнительно теплым. Дневные температуры будут все же плюсовыми, но не высокими. По северным районам области даже днем может ударить легкий мороз.

- Погода будет неустойчивой, - отмечает метеоролог. - В первой декаде месяца по северу области ночные температуры будут около 5-10 градусов мороза, по южным – от минус 5 до нуля. Днем по северу региона от -5 до нуля, в Волгограде и южных районах – от -1 до +4.

А еще март будет довольно мокрым. Осадки прогнозируют разной интенсивности. Иногда с неба будет срываться снег вперемешку с дождем, но чаще все же это будет дождь.

- Во второй декаде марта 2023 года в Волгограде и области возможно кратковременное понижение температуры ночью до 10-12 градусов мороза. В среднем же термометры покажут минус 2-7 градусов. Днем будет уже 5-10 градусов выше нуля, - продолжает Наталья Алатырцева.

И третья декада марта, по предварительным прогнозам, ожидается по-весеннему теплой. Дневные температуры по всей области будут держаться на отметке плюс 7-12 градусов, а в южных районах воздух может прогреваться даже до +15. Так что такое тепло, как в конце февраля, волгоградцев ждет еще не скоро.