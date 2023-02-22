Перекрытие дорог в Волгограде 26 февраля 2023: список, схема

Дороги перекроют из-за масленичных гуляний. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В прощеное воскресенье, 26 февраля 2023 года, в Волгограде перекроют дороги в районе Центрального парка культуры и отдыха. В ЦПКиО пройдут главные городские гулянья на Масленицу, поэтому на время подготовки и проведения мероприятий автомобильные проезды превратят в пешеходные зоны, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Перекроют дороги с 7 до 20 часов 26 февраля 2023 года в Волгограде и введут пешеходный режим на улицах Зайцева (от Чуйкова до Батальонной) и Чуйкова (проезд от проспекта Ленина до дома №65).

На время празднования Масленицы волгоградцы не смогут оставить машину на прилегающих к ЦПКиО улицах. Стоянку и остановку транспорта запретят 26 февраля 2023 года на улице Батальонной (от дома №17а до пересечения с улицей Зайцева), на улице Зайцева (от проспекта Ленина до Батальонной), а также на улице Глазкова (от проспекта Ленина до Волги).

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