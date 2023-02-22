Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 8:20

1 марта в Волгоградской области завоют сирены

В регионе проверят готовность системы оповещения населения
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В учениях задействуют электросирены и громкоговорители.

В учениях задействуют электросирены и громкоговорители.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В городах и поселках Волгоградской области 1 марта 2023 года будут звучать тревожные сирены. Но беспокоиться волгоградцам не стоит, тревога будет плановой и учебной, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона.

- В Волгоградской области с 10 часов до 11 часов будут задействованы электросирены, громкоговорители и другие технические средства оповещения, - рассказали в ведомстве.

Проверку системы оповещения в регионе проведут, чтобы проверить работу единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и своевременность передачи и сигналов до пунктов управления на территориях.

Напомним, утром 22 февраля волгоградцев напугали сообщения о воздушной тревоге и ракетных ударах по радио. Тревога оказалась ложной – ее устроили хакеры.