1 марта в Волгоградской области завоют сирены

В учениях задействуют электросирены и громкоговорители. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В городах и поселках Волгоградской области 1 марта 2023 года будут звучать тревожные сирены. Но беспокоиться волгоградцам не стоит, тревога будет плановой и учебной, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона.

- В Волгоградской области с 10 часов до 11 часов будут задействованы электросирены, громкоговорители и другие технические средства оповещения, - рассказали в ведомстве.

Проверку системы оповещения в регионе проведут, чтобы проверить работу единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и своевременность передачи и сигналов до пунктов управления на территориях.

Напомним, утром 22 февраля волгоградцев напугали сообщения о воздушной тревоге и ракетных ударах по радио. Тревога оказалась ложной – ее устроили хакеры.