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НовостиОбщество22 февраля 2023 7:49

Жителей Волгоградской области напугала воздушная тревога по радио

В МЧС объяснили это хакерской атакой на радиостанции
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Волгоградцев перепугали ложные сообщения.

Волгоградцев перепугали ложные сообщения.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Утром 22 февраля 2023 года жителей Волгоградской области напугали объявления о воздушной тревоге по радио. В эфире предупреждали о ракетных ударах. В МЧС России назвали это фейком и объяснили появление тревожных сообщений хакерской атакой на оборудование нескольких радиостанций, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара, - рассказали в МЧС России.

Известно, что хакерской атаке подверглись радиостанции холдинга «Газпром-Медиа». Волгоградцев просят не тревожиться и не поддаваться панике из-за ложных сообщений, прозвучавших в эфире.

Тем временем, на 1 марта в регионе запланирована проверка системы оповещения.