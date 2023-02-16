Жителей Волгограда ночью 16 февраля разбудили сирена и гул самолетов

Волгоградцы услышали гул ночью Фото: Александр КУЛИКОВ

Многие жители Волгограда проснулись посреди ночи 16 февраля. Горожан разбудил звук, похожий на сирену и гул самолетов. Волгоградцы рассказывают, что непонятный шум был в третьем часу.

Звук, похожий на сирену, услышали жители поселка ГЭС, опубликовав видео в социальных сетях. «Поселок ГЭС. Уже минут 15 работает сирена или что это? В небе гул самолета» - сопровождался комментарием опубликованный видеоролик. Однако волгоградцы ответили, что это никакая не сирена, а автомобильная сигнализация. А гул самолетов слышали действительно многие, причем в разных районах города. «Меня в Красноармейском гул самолета разбудил», «На Семи ветрах что-то гудело», «В Дзержинском тоже что-то летает» - написали жители Волгограда в социальных сетях.

Волгоградцы уже не в первый раз обсуждают гул от самолетов, а в начале января их удивили белые полосы в небе над городом. В последние месяцы лайнеры, направляющиеся с юга России и азиатских стран, летят как раз над Волгоградом.