Оглушительные звуки взрыва среди ночи напугали тысячи людей в Волгограде

Грохот слышали и в Красноармейском и на Тракторном. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В 1:55 13 июня жуткий грохот разбудил десятки тысяч волгоградцев по всему городу. И не только горожан. Звук взрыва слышали и в Городище, и в Волжском, и в Краснослободске. На многих машинах сработали сигнализации, затряслись стекла в окна, проснулись бродячие животные во дворах. Но к счастью, обошлось без происшествий.

- Никаких вызовов на ЧП в МЧС по Волгоградской области не поступало, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в ведомстве.

Основная и единственная версия – переход на сверхзвук реактивного самолета. После «хлопка» многие волгоградцы слышали звуки двигателя. Своими впечатлениями от неожиданного и жуткого пробуждения они делились в соцсетях – устроили большую перекличку, где, кто, что слышал. И не забывали шутить.

Кстати, это уже не первый случай ночного «взрыва». 26 мая волгоградцев разбудил такой же грохот. Но и тогда это был реактивный самолет. Хотя официальных комментариев на этот счет не поступало.