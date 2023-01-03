Волгоградцы обсуждают множество белых полос в небе

Полосы в небе появились от гражданских самолетов. Фото: Архив "КП". Фото: Владимир ВОРСОБИН

Жители Волгограда 2 января увидели большое число белых полос в небе. Горожане запечатлели увиденную картину на камеры своих телефонов и поделились кадрами в социальных сетях. Одни волгоградцы сразу поняли, что следы в небе появились от самолетов, некоторые же задавались вопросами. В соцсетях жители Волгограда активно обсуждали увиденное.

Скриншот с сайта flightradar24.com

«Похоже дед мороз с курса сбился», «Обычное дело», «Что это?», «Это НЛО», «Ни разу не смотрели в небо над головой? Кто все эти люди, которые ни разу не видели следов от самолетов?» - поделились комментариями волгоградцы. Некоторые к своим сообщениям прикрепляли скриншоты с сайта flightradar24.com. Над Волгоградом сейчас проходит воздушный коридор гражданских самолетов.

Над Волгоградом проходит коридор для гражданских самолетов. Скриншот с сайта flightradar24.com.

По карте движения лайнеров видно, что сейчас они в большом количестве летают именно над Волгоградом. Самолеты направляются над городом из Москвы в Сочи, Минеральные Воды, Ставрополь, Махачкалу, Грозный и в некоторые города стран Азии. Уже и 3 января на портале, позволяющем отслеживать гражданские рейсы, видно большое число самолетов, пролетающих над Волгоградом.