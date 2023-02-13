Бастрыкин взял на контроль ситуацию с разрушенной троллейбусной линией в Волгограде

Фото: Следственный комитет РФ

Инициативная группа жителей Волгограда 13 февраля обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело за разрушение троллейбусной линии на шоссе Авиаторов и закрытие троллейбусного депо №1. Председатель СК отреагировал на коллективное заявление волгоградцев и поручил подготовить доклад о закрытии контактной сети. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Озвученным горожанам доводам будет дана юридическая оценка. Кроме того, региональный следком уже расследует уголовное дело о закрытии троллейбусной линии в Кировском районе города, которое было возбуждено также после обращения инициативной группы жителей Волгограда.

- Председатель СК России поручил руководителю СУ по Волгоградской области Семенову В.И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, а также по доводам, озвученным заявителями в обращении, - отметили в СК.