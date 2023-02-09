Восстановить водоснабжение в Котово планируют вечером 9 февраля

Вода идет тонкой струйкой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В райцентре Котово Волгоградской области 9 февраля 2023 года прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром 500 мм на входе в город. Подача воды осуществляется на пониженном давлении, котельные работают на минимуме. По информации местных властей, ликвидировать коммунальную аварию планируют к 21.00, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Проблемных вопросов нет, сил и средств достаточно. Подвоз воды, в случае необходимости, будет осуществляться согласно поступающим заявкам, - комментируют в администрации городского поселения.

Сейчас вода в домах Котово либо течет из кранов тонкой струйкой, либо вовсе иссякла. Батареи остывают. Аварию устраняют бригады МУП «Котово-Водоканал». На месте коммунального ЧП ситуацию контролирует зам главы города Котово Наталья Ефимченко. Вопрос взяли на контроль и в региональном комитете ЖКХ.