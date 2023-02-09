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НовостиНедвижимость9 февраля 2023 12:06

Город Волгоградской области остался без воды и тепла из-за аварии

В Котово прорвало водопровод
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Водоснабжение возобновят после ликвидации аварии.

Водоснабжение возобновят после ликвидации аварии.

Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Ближайшие часы жители города Котово Волгоградской области проведут без воды и тепла из-за коммунальной аварии. В райцентре 9 февраля 2023 года прорвало водопровод. Ограничена подачи воды в город, на минимуме работают котельные, сообщил тг-канал Единый портал ЖКХ Котово.

- Обнаружена утечка на водопроводе. Ведутся работы по ее устранению. Временно ограничена подача воды в город, - предупредили жителей.

Из-за недостаточного давления воды, температурный режим в котельных города Котово также снижается. К счастью, на улице сейчас не 20-градусные морозы, а большая часть райцентра не имеет централизованного отопления.

Ликвидировать аварию планируют к 21 часу 9 февраля.