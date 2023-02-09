В Волгограде СК проводит проверку смерти молодого пациента после удаления аппендикса

Следователи установят все обстоятельства трагедии. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Волгограде вслед за облздравом следователи проведут процессуальную проверку и выяснят обстоятельства смерти молодого человека в больнице после удаления аппендикса, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону.

- Действиям медицинских работников будет дана юридическая оценка по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», - рассказали в СКР.

Напомним, 24-летинй парень попал с воспалением аппендикса в больницу №22 еще 17 января 2023 года. Ему сделали операцию, в результате он впал в кому. Парень умер, так и не придя в сознание, 9 февраля. Следователи установят все обстоятельства трагедии и назначат ряд судебных экспертиз.