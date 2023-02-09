В Волгограде 24-летний парень впал в кому и умер после удаления аппендикса

Молодой парень скончался в больнице. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Экспертам предстоит выяснить причины смерти 24-летнего Ивана Тронева, который 9 февраля скончался в реанимации больницы №22 Красноармейского района Волгограда после удаления аппендикса. Облздрав проводит проверку, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- По факту возникшего осложнения проводится проверка. В лечебном учреждении подтвердили, что пациент скончался в реанимации 9 февраля, несмотря на усилия врачей, - рассказали в облздраве.

По данным ведомства, волгоградец поступил в больницу с подозрением на острую хирургическую патологию. Его обследовали, сделали УЗИ, ЭКГ, взяли биохимические анализы крови. Решили удалять аппендикс. Во время операции возникли осложнения, парень впал в кому, из которой уже не вышел. Долгое время пациент провел в реанимации. Его лечащие врачи ежедневно консультировались у главных внештатных специалистов региона. Но спасти волгоградца не смогли.

СК тоже проводит проверку после смерти молодого пациента.