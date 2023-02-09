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НовостиЭкономика9 февраля 2023 8:27

В Волгоградской области огурцы за неделю подорожали почти на 30 процентов

Волгоградстат подтвердил бешенный рост цен на огурцы
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Огурцы вдруг стали роскошью на столе волгоградцев

Огурцы вдруг стали роскошью на столе волгоградцев

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Жители Волгоградской области возмущены резким ростом ценников на огурцы за последнюю неделю. Их стремительное подорожание подтвердил и Волгоградстат во время мониторинга цен на продукты. С 31 января по 6 февраля огурцы в регионе подорожали на 28,48%, их средняя цена составляет 218,5 рубля за килограмм, на неделе же во многих магазинах они стоят почти 300 рублей. Подорожали за неделю и другие овощи: картофель – на 5,64%, лук – на 15,75%, свекла – на 9,12%, помидоры – на 10,09%, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата. Стоимость яблок увеличилась на 2,33%, сливочного масла – на 1,72%, пастеризованного молока – на 1,29%, ржаного хлеба – на 1,44%.

Ряд продуктов за неделю в Волгоградской области стали выгоднее. Маргарин подешевел на 1,02%, чай – на 1,48%, поваренная соль – на 1,09, мука – на 1,37%, пшено – на 1,04%, гречка – на 3,09%, макароны – на 1,21%.

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