В Волгоградской области огурцы за неделю подорожали почти на 30 процентов

Огурцы вдруг стали роскошью на столе волгоградцев Фото: Екатерина СИМОХИНА

Жители Волгоградской области возмущены резким ростом ценников на огурцы за последнюю неделю. Их стремительное подорожание подтвердил и Волгоградстат во время мониторинга цен на продукты. С 31 января по 6 февраля огурцы в регионе подорожали на 28,48%, их средняя цена составляет 218,5 рубля за килограмм, на неделе же во многих магазинах они стоят почти 300 рублей. Подорожали за неделю и другие овощи: картофель – на 5,64%, лук – на 15,75%, свекла – на 9,12%, помидоры – на 10,09%, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата. Стоимость яблок увеличилась на 2,33%, сливочного масла – на 1,72%, пастеризованного молока – на 1,29%, ржаного хлеба – на 1,44%.

Ряд продуктов за неделю в Волгоградской области стали выгоднее. Маргарин подешевел на 1,02%, чай – на 1,48%, поваренная соль – на 1,09, мука – на 1,37%, пшено – на 1,04%, гречка – на 3,09%, макароны – на 1,21%.

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